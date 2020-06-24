تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بأكتوبر

جددت النيابة حبس حبس صاحب جراج وابنه، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، التي جرت تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، اتجار صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

وعرضت المعلومات والتحريات على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وجرى استئذان النيابة العامة، وانطلقت قوة من المباحث تحت قيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر، وضبط المتهمان في كمين وبحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت 3.200 كيلوجرام، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.