"أمن الجيزة" يضبط 3 كيلوجرامات أفيون قبل توزيعها

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب جراج ، ونجله "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) تخصصا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأفيون وزنت 3,200 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.