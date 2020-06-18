أمن الجيزة يواصل البحث عن المتهمين بقتل شاب أمام أسرته في الوراق

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف غموض جريمة بشعة، وقعت في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراق، كشفت التحريات والتحقيقات أن شابين مسلحين دخلا منزل شاب في المنطقة بطريقة مشروعة، واقتحما غرفة النوم وقتلوه برصاصه في رأسه أمام زوجته وأولاده، وأضافت التحريات أن المتهمين فروا هاربين، وعقب ذلك أبلغت الزوجة عن تفاصيل الجريمة.

وتواصل الواقعة فى علاقة المجني عليه التجارية، والكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، للوصول إلى مرتكبي الواقعة، واستعانت برسام جنائي، وقال ابن الضحية أوصاف المتهمين الذي شاهدهما أثناء قتل والده، ولاتزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالواقعة، وشكل فريقًا من البحث الجنائي لفحص ملابسات الحادث، والقبض على منفذي الجريمة.

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى مكان الحادث، على رأس قوة أمنية أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير المباحث، وبحسب المعلومات الأولية، تبين وجود تعاملات تجارية تربط المجني عليه بالمتهمين، وتمكنت الشرطة، من تحديدهم، وجار ضبطهم للتحقيق في ملابسات ارتكابهم للجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى اجراء معاينة ومناظرة، وقررت تشريح جثة المجنى عليه، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.