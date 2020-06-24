نجاح الولادة القيصرية الـ15 في "عزل إسنا"

كشف مصدر طبي بمستشفى العزل الصحي في إسنا بمحافظة الأقصر، عن نجاح الفريق الطبي، مساء أمس الثلاثاء، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن عملية الولادة كانت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بسبب إصابة السيدة الحامل بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وفي أثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

وأضاف المصدر أن هذه الجراحة تعد الخامسة عشر، منذ تحويل المستشفى إلى عزل طبي لمصابي فيروس كورونا المستجد.