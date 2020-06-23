"جنايات الأقصر" تبرئ 17 متهما من الشروع في القتل بين عائلتين بقامولا

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، ببراءة 17 متهما في أحداث مشاجرة بين عائلتين بالأقصر، وذلك بعد توجيه الإتهام لهم بالشروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية.

وقال ياسر الصحابي، محامي المتهمين، إن البداية بدأت بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الأوسط قمولا مركز القرنة غرب الأقصر وذلك إثر تجدد خصومة بين العائلتين وذلك في شهر نوفمبر الماضي.

وتابع أنه فور وقوع المشاجرة بين الطرفين انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، وتم فض الاشتباك بين العائلتين والقبض على المتشاجرين وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة بينت أن المشاجرة أسفرت عن القبض على 33 متهما من العائلتين منهم 17 متهما من عائلة الجعافرة و16 متهما من عائلة بيت ذكير وتم توجيه الإتهام إلى عائلة الجعافرة بالشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية، وقضت محكمة جنايات الأقصر ببراءة جميع المتهمين من الطرق الأول من القضايا الموجهة لهم.