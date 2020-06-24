نور هشام سليم: بمر بفترة صعبة ومش عارف أساعد نفسي.. ووالده: ارحموه

نشر نور هشام سليم، توضيحًا بعد الانتقادات التي طالته جراء اعترافه بأنّه لم يكن يعاني من خلل هرموني قبل إجرائه عملية تحول من أنثى إلى ذكر، عقب حادث انتحار سارة حجازي، مثلما قال والده الفنان هشام سليم، في أحد لقاءاته التليفزيونية.

وكتب نور، عبر حسابه على ‘نستجرام، عبر خاصية الاستوري: "توضيح، من يوم ما أعلن أني تحولت جنسيًا، وكما قال أبي يومها، أنا أمر بفترة صعبة جدًا، لأن هناك كثير أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم، كأني أملك القدرة على فعل شيء وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي".

وأضاف: عند موت سارة، شعرت بأنّي وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها، وذلك لكل الأسباب التي نالت هذه الفتاة، حتى بعد موتها، تعلمت أن ندعي لأي ميت أن يرحمه الله، لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها، وتمنت لها الحرق، أين الرحمة؟".

وقال الفنان هشام سليم، خلال تصريحات لـ "ET بالعربي"، إنّه يرى أنّ تصريحات نجله نور شجاعة كونه يريد إفهام الناس الحقيقة، ولا يحاول الاختباء وراء أي ستار، كضيفا: "مقولتش كلام مختلف لما اتكلمت على الهرمونات، أنا مش بشوف الحاجات دي، بس اللي أعرفه اني قولتله إنت داخل على مرحلة جديدة جدًا وخطرة جدًا".

وأوضح سليم: "للأسف لن يقول على نجله إنّه أخطأ بسبب التحدث بصراحة، أنا متربي على كده، الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وأن ربنا هيحرقه، ابني مبيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، ارحموه عاوز الرحمة عشان يعرف يعيش"، مؤكدًا أنّ نجله يمر بأزمة نفسية تؤثر عليه وعلى أسرته بالكامل بسبب الانتقادات التي يتلقاها من بعض الأشخاص.

وتابع: "عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيله وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم يدور على حته تانية يعيش فيها".