هشام سليم يوجه رسالة للجمهور: "ارحموا ابني علشان يعرف يعيش"

رد الفنان هشام سليم، على الانتقادات التي طالت نجله "نور"، الذي تحول جنسيا من أنثى إلى ذكر، وذلك بعد حديثه عن انتحار سارة حجازي، وكذلك اعترافه بأنه لم يكن يُعاني من خلل هرموني قبل إجراء عملية تحويله إلى ذكر مثلما ذكر والده في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، على شاشة "القاهرة والناس".

وقال سليم، خلال تصريحات لـ "ET بالعربي"، إنه يرى أن تصريحات نجله نور شجاعة منه كونه يريد أن يٌفّهم الناس الحقيقة، ولا يحاول الاختباء وراء أي ستار، مضيفًا:" أنا مقولتش كلام مختلف لما اتكلمت على الهرمونات، أنا مش بشوف الحاجات دي، بس اللي أعرفة أني قولتله إنت داخل على مرحلة جديدة جدًا وخطرة جدًا".

وأوضح الفنان، أنه للأسف لن يقول على نجله أنه أخطأ بسبب التحدث بصراحة، "أنا متربي على كده، الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وأن ربنا هيحرقه، ابني مابيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، ارحموه عاوز الرحمة عشان يعرف يعيش"، مؤكدًا أن نجله يمر بأزمة نفسية تؤثر عليه وعلى أسرته بالكامل بسبب الانتقادات التي يتلقاها من بعض الأشخاص.

وتابع: "عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيله وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها".