عاجل.. "التضامن": سنبدأ بفتح الحضانات التأهيلية والعلاجية قريبا

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن، إنَّ الوزارة ستفتح الحضانات العلاجية والتأهيلية قريبًا للأطفال ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تسعى لتقديم تيسيرات للحضانات العلاجية لدعمها، موضحًا أنَّ هناك مشروع "الألف حضانة" لفتح حضانات أكثر، مبينًا أنَّ قرار فتح الحضانات العادية سيكون في الوقت المناسب ولمّ يتم تحديده بعد.

"العقبي": مستويات كبيرة للتعقيم تتمّ أكثر من مرة خلال اليوم

وأوضح "العقبي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّه ستكون هناك مستويات كبيرة للتعقيم، ويتمّ أكثر من مرة خلال اليوم، وسيتمّ منع الألعاب داخل الحضانات بما فيها الألعاب القماشية، كما سيتمّ استبعاد الكتب بشكل كامل لصعوبة تعقيمها، كما سيتم تقليل أعداد الأطفال، وسيكون هناك مواعيد للعمل تجنب الأطفال تحركهم في الذروة لتجنب الزحام.

متحدث "التضامن": لدينا 14 ألفًا و500 حضانة.. و99% من العاملين بها سيدات

وأشار إلى مضيفا، أن الوزارة لديها 14 ألفًا و500 حضانة، و99% من العاملين بالحضانات سيدات، مؤكّدًا أنَّه تمّ التعاقد مع بنك ناصر لتيسير الحصول على قروض للسيدات لإنشاء وتطوير حضانات تتراوح من 20 ألفاً وحتى 500 ألف جنيه.