النائب فايز بركات: غلق الحضانات التأهيلية يضاعف معاناة ذوي الاحتياجات

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن ظروف إغلاق العديد من المنشآت، ومن ضمنها الحضانات التأهيلية أو العلاجية، أوقفت تدريب وتعليم الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لفترة طويلة تقترب من 3 أشهر، ما يؤثر سلبياً على قدرة هؤلاء الأطفال وتراجعها مرة أخرى.

وأوضح أن هذا التوقف أضر بمستوى الأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية بجميع أنواعها، خاصة أن المركز كان يعمل على تأهيل الأطفال سواء لمدارس التربية الفكرية أو مدارس الدمج، فهذه الأنشطة لا يمكن أن تتوقف حفاظا على مستوى الأطفال.

وأشار بركات إلى فشل مقترح تقديم تدريبات عبر الإنترنت للأطفال وأولياء الأمور فهذه التجربة لم تكن جيدة مع هؤلاء الأطفال نظرا لاعتماد برامج التأهيل على التواصل المباشر الحى وليس من خلال جهاز، مؤكدا أن عدم ذهاب الأطفال إلى الحضانات التأهيلية وبقاءهم فى المنزل كافة الوقت سيؤثر سلبياً عليهم من جوانب أخرى كثيرة، منها أضرار عديدة جراء مشاهدتهم للتليفزيون أو ممارستهم للألعاب الألكترونية.

وطالب النائب بعودة فتح تلك الحضانات المتخصصة مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطفال، وذلك لأن عدم التواصل معهم لفترات طويلة يؤثر على خلايا المخ والمسارات العصبية ويبدأ مستوى هؤلاء الأطفال فى التدهور.