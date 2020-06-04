وزيرة التضامن: سنفتح الحضانات التأهيلية الملحة.. حالات الأطفال تتراجع

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل عمل الوزارة، والعمل على تطوير الحضانات الموجودة حاليا، ورفع كفاءتها، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وذكرت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر، على إنشاء حضانات جديدة أو ترخيص عددًا من المتواجدة الآن غير المرخصة، ورفع كفاءتها، من أجل أن تقوم على معايير صحيحة وواضحة، استعدادًا للفتح من جديد، مؤكدة أن قرار الفتح يتم بحثه منذ أسبوعين، ولكن هناك تغيرات تطرأ فجأة، تؤثر على القرارات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر".

وأضافت "القباج"، أن هناك حضانات خاصة للأطفال المصابين بالتوحد وحضانات خاصة بالتخاطب، وهو ما يُطلق عليها الحضانات التأهيلية أو العلاجية، التي تؤهل الأطفال، فاستمرار غلقها ادى إلى تراجع حالة الأطفال، "إحنا محتاجين دول يفتحوا، قولنا الحضانات التأهيلية الملحة للأطفال وأهاليهم نفتحها تحت إجراءات احترازية"، أما الحضانات الأخرى فمسألة فتحها يتوقف على التغيرات اللي هنشهدها الأسبوع القادم، " على حسب ما قيل من وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة، الأسبوعين اللي جايين هيشهدوا تغيرات غريبة، وغير قادرين على التنبؤ بها".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعكف على دراسة التجارب الموجودة في الدول الأخرى خاصة الدول التي شهدت حالات تعافي ولو بسيطة من جائحة كورونا وكيفية تخطوا هذه الأزمة، وبأي اجراءات احترازية، "وارد إن الحضانات تفتح بعد اسبوعين، إلا لو الوضع ساء جدًا بس لازم هنفتح ولو الحضانات المرخصة على الأقل في ظل الاجراءات ووعي الأهالي لازم نتعامل مع الأزمة على أنها أزمة مستمرة، لازم نكون حريصين على النظافة، وننتظر الأسوأ دائما".