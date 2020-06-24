القبض على طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية في أسيوط

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه (ثانوية عامة 2020) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر اسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على تطبيق "واتس آب" ويقوم بإدارته (طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول) المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة ماديا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.