لتعطل بعضها.. صيانة بوابات التعقيم بلجان الثانوية العامة بالقليوبية

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المدارس التزمت بتوزيع الكمامات على الطلاب حسب رغبتهم، مشيرًا إلى أن طلابًا رفضوا تسلم الكمامة المهداة لهم من الوزراة، وفضلوا استخدام الكمامة الشخصية، مع تسلم عبوتين چيل كحول وواق للحذاء للحماية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية نسقت مع وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها الجهة المصنعة للبوابات، لمراجعة وصيانة البوابات في كافة اللجان وتشغيل المعطل منها، وذلك قبل يوم الخميس المقرر فيه ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

فيما تابع عبدالرحمن فتحالباب مدير عام إدارة بنها، إجراءات تشغيل بوابات التعقيم التي تعطلت بلجان الثانوية العامة، حيث تم تغيير "التنكات" الخاصة بها وتشغيلها من جديد، لتكون جاهزة مع بداية اليوم الثاني للامتحانات الخميس المقبل.

كان تقرير متابعة الامتحانات بغرفة العمليات المركزية لإدارة الثانوية العامة بالمحافظة، قد كشف عن وجود بعض الأعطال البسيطة والمتوسطة في ببوابات التعقيم الخاصة باللجان، وجرى التدخل بفرق الصيانة والأمن الإداري باللجان وتشغيلها.