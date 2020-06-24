المحال حتى الـ 9 مساء.. كل ما تود معرفته عن المواعيد بعد رفع الحظر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس، خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، باتخاذ عدة إجراءات جديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ليتم تطبيقها بدءًا من يوم السبت برفع حظر حركة تجول المواطنين والحافلات، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم والسينمات والمسارح، لتعمل كافة تلك الأماكن بطاقة 25% فقط.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمواصلات العامة، ومواعيد عمل دور العبادة كالتالي:

- المحلات التجارية والمولات: قام مجلس الوزراء بمد موعد غلق المحال التجارية والمولات ليتم غلقها في تمام الساعة 9 مساء.

- المطاعم والمقاهي: قرر مجلس الوزراء إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية واستمرار منع تناول الشيشة ليتم غلقها الساعة 10 مساء.

- دور العبادة: تم السماح لإعادة فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مثل الصلوات اليومية المختلفة، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، مثل صلاة الجمعة للمسلمين أو صلاة الأحد أو الجمعة للأقباط".

- مترو الأنفاق: أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن زيادة ساعات العمل بالخطوط الثلاثة للمترو بعد قرارات مجلس الوزراء بتشغيل وسائل المواصلات العامة لتعمل بدء من الساعة 5:15 صباحا وحتى 1 صباحا.

- مواعيد القطارات: أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد تشغيل القطارات بعد قرار مجلس الوزراء ليبدأ العمل في الهيئة من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

- وسائل النقل: السماح لوسائل النقل الماعي بالعودة للمواعيد الطبيعية والتي تستمر حتى الساعة 12 بعد منتصف اليليل، وتبدأ العمل من الساعة 4 صباحًا.

- السينمات والمسارح: قرر مجلس الوزراء السماح بفتح دور السينما والمسارح والمنشآت الثقافية ولكن بنسبة 25% من قدراتها الاستيعابية مع وضع كل الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المواطنين في هذه الأماكن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى الاستمرار في غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس شديد لفترة مؤقتة لحين تقييم الوضع، مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.