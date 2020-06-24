المرأة الحديدية في تركيا: حزبنا يقف لحكومة أردوغان بالمرصاد

أكدت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال آكشنار، أنّها كانت تعلم جيدًا أنّ نقابات المحامين لن تخضع للسياسات السلطة، في إشارة منها إلى مسيرة الدفاع التي نظمتها نقابات المحامين في تركيا، كرد فعل تجاه رغبة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان في توطيد أقدام الحزب في الحكم.

وفي ضوء ذلك، توجهت أكشنار خلال اجتماع كتلة الخير بالبرلمان، أمس، بالشكر إلى نقابات المحاميين، مؤكدة أنّها كانت تعلم جيدًا أنّ المحامين سيعترضون على سياسات السلطة وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لما ذكرته جريدة جمهورييت التركية، أفادت أكشنار، بأنّ المحامين أحد أركان القضاء الثلاثة التي لا غنى عنها ولا يمكن الفصل بينهم، مشيرة إلى أنّ الحكومة وشركائها يريدون التدخل في نظام انتخابات النقابات، لتوطيد أقدام حزبهم وشركائهم في كل ركن في الدولة.

وأضافت قائلة: "ليكن في أذهانهم أنّه سيكون لنا لقاء بالبرلمان، نعلم أنّهم يحاولون بشتى الطرق الاستفادة من فترة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، فمثلما حولوا ضرائب الزلازل إلى ضرائب ثابتة، وأثقلوا كاهل المواطنين لمدة 18 عامًا، يحاولون الآن استغلال هذه الفرصة أيضًا ولكننا نقف لهم بالمرصاد".

وتابعت المرأة الحديدية: "أشكر رؤساء نقابات المحامين الحكماء الذين يحافظون على مفهوم الديمقراطية، ولم ينجرفوا وراء سياسات السلطة، لقد أثبتوا لنا أنهم يستحقون ثقتنا فيهم".

يذكر أنّ تركيا تشهد في الفترة الأخيرة حالة من الغليان السياسي بسبب انتفاضة نقابات المحامين في تركيا بسبب تدخل النظام الحاكم، برئاسة أردوغان في النظام الانتخابي للنقابات.