خطة جنوب سيناء لإعادة فتح المساجد

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، وضع تصور لعدد المساجد المقترح افتتاحها لأداء الصلوات الخمس.

وأشار "الراوي" إلى عرض التصور على الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، للحصول على الموافقة النهائية بعدد المساجد التي سيُجرى افتتاحها على مستوى مدن المحافظة.

وأكد أن افتتاح المساجد سيكون جزئيًا، من خلال الاقتصار على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وسيجري فتح الزوايا في حالة الضرورة فقط، لعدم وجود مسجد نهائيًا بالمنطقة، وسيكون الفتح بعد موافقة كتابية من مدير المديرية، وتحت إشرافه.

وأوضح وكيل الوزارة أن فتح المساجد سيكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع التكدس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لحين التأكد من التزام المواطنين بالضوابط والشروط الخاصة بدخول المسجد، حتى يستثني فتح جميع المساجد.

وذكر "الراوي" أن المرحلة الأولى تشمل المساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة وعامل، أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسؤولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

وأوضح أن المساجد ستكون للصلاة فقط، مع استمرار منع الدروس، وسيجري تعقيم المساجد قبل كل صلاة وبعدها، ولن يسمح بدخول أي مصلي دون ارتداء الكمامة، ومصلية " سجادة" خاصة به، وسيجري التشديد على تنفيذ الضوابط والشروط الخاصة بفتح المساجد، ومحاسبة عدم الملتزمين بهذه الضوابط والشروط وفقًا للقانون.

وأشار "الراوي" إلى تطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الاوقاف، ومنها عدم فتح دورات المياه نهائيًا، واستمرار غلق دور المناسبات، وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، وعدم فتح الأضرحة، فضلًا عن استمرار تعليق صلاة الجمعة، وعدم فتح مصليات السيدات، وكذلك عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص غير العاملين بالأوقاف.

وأكد أنه في حالة عدم التزام المصلين بالضوابط، سيجرى غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، وستُوقع أقصى عقوبة على المسؤول الذي يترك مفاتيح المسجد لأحد من غير العاملين بالأوقاف، كما سيتم إحالة أي مخالف لتلك التعليمات إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.