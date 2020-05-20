"أوقاف جنوب سيناء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

قال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن جميع المساجد في المحافظة ملتزمة بالتعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع الأئمة سيكونوا في المساجد بداية من فجر يوم العيد، ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد وسيجرى إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد، ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية كاملة .

وأوضح أن المسجد الذى ستذاع فيه التكبيرات من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، وعدم السماح بدخول أي شخص المسجد سوى الإمام وعمال المسجد.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة مدي تطبيق التعليمات، مع تواجد جميع مديري الإدارات في الميدان لمتابعة حالة الغلق للمساجد منذ فجر يوم العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة، وإعداد تقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا بالوضع الجاري في كل إدارة.

وأشار " الراوي " إلى أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح، وإنما تصح صلاة العيد في المنزل للرجل منفردًا، أو مع أهل بيته دون أي تجمع لسكان العقار، حفاظًا على صحة الجميع ، والحد من انتشار عدوى فيروس كرونا المستجد.

وتابع : صلاة العيد ركعتان كأي صلاة أخرى غير أن المصلى يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.