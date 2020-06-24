واشنطن تدرس فرض تعريفات جمركية إضافية على سلع أوروبية

كشف الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهانزر، النقاب عن أنّ بلاده تدرس احتمال فرض تعريفات جمركية إضافية بقيمة 3.1 مليار دولار على سلع مستوردة من بعض الدول الأوروبية.

وأوضح لايتهانزر - خلال حديثه في جلسة لمناقشة النزاع القائم بين شركتي "إيرباص" و"بوينج" الرائدتين في صناعة الطائرات، ونقلها موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي - أنّ التعريفات الجديدة تستهدف سلعا مستوردة من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا، وتشمل شاحنات وطائرات، إلى جانب منتجات غذائية مثل الزيتون ومشتقات الألبان.

وكانت الولايات المتحدة، فرضت في أكتوبر الماضي رسوما جمركية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وتشمل الرسوم الجمركية الإضافية: الطائرات التي تنتجها مجموعة "إيرباص" للصناعات الجوية، وعددا من المشروبات الكحولية.

ويأتي هذا التطور فيما واصلت المؤشرات الأوروبية تراجعها في منتصف تعاملات اليوم، متأثرة "سلبا" بتصريحات ممثل التجارة الأمريكي ومخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 1.64%، مسجلا 361 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.80%، مسجلا 4927 نقطة، والألماني "داكس" بنسبة 2.11%، عند 12259 نقطة.