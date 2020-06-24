"عربية النواب" تدين بشدة استهداف مليشيات الحوثي لمدينتي نجران وجيزان

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بشدة قيام ميلشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة دون طيار، وعدد من الصواريخ الباليستية والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وطالب أباظة في بيان له أصدره، اليوم، بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره للقضاء على ظاهرة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتقديم جميع أنواع الدعم للوقوف مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.