الزوجة والابن قتلا "الأب".. جريمة هزت الوراق مقابل نصف مليون جنيه

بعد مرور 8 أيام على جريمة قتل "هزت منطقة الوراق".. توصلت جهات التحقيق، إلى خيوط ومعلومات ومشاهدات، من خلال فحص الكاميرات، وأقوال شهود العيان، إلى مرتكب الواقعة.

وتبين أن وراء قتل عامل فى العقد السادس من عمره بطلقه فى الرأس داخل شقته بالوراق، "شابين" دخول الشقة بطريقة مشروعة، واقتحما غرفة نوم المجنى عليه، وقام احدهما بإخراج "فرد خرطوش"، وأطلق الرصاص تجاه رأس الضحية، ما أسفر عن مقتله فى الحال، بعد أن أحدثت الطلقة فتحة دخول وخروج.

وأكدت التحريات، أن الشابين نفذا الجريمة بالتحريض من "الزوجة وابنها"، مقابل حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه.

وشرحت التحريات، أن الزوجة اتفقت مع ابنها الذى لم يكمل عامه الـ17 على قتل "والده"، بسبب سوء معاملته لهما.

تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث وجاءت كالتالي:

-طلقة في الرأس:

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباح يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من الأهالي بمقتل شخص داخل شقته فى المنطقة.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هانى مندور رئيس مباحث الوراق، إلى مكان البلاغ.

وتبين الآتي:

جثة لشخص فى العقد السادس من عمره مصاب بطلق ناري فى الرأس داخل غرفة نومه.. وبمناقشة الزوجة وابنها.. قرر نجله، بأنه حال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم، سمع طرق على باب الشقة.

وفتح الباب، فدخل شخصين مجهولين للمنزل اصطحبه أحدهما إلى غرفة نومه التى يتواجد بها والدته وأشقائه، وتوجه الآخر وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش إلى غرفة نوم والده، وسماعه صوت عيار نارى، وفرا هاربين، وعقب ذلك عثروا على جثة والده مصاب بعيار نارى بالرأس، وبعثرة بمحتويات الغرفة.

- فحص الكاميرات والشهود:

بينما كانت القوات تناقش الأسرة.. حضرت النيابة العامة وناظرت جثة المجنى عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وتحفظت على الكاميرات القريبة من المنزل –مسرح الجريمة– وبمناقشة شهود العيان وأقوال الجيران، أدلوا بأوصاف شابين، وبدأت القوات فى فحص مواصفاتهم، وتتبع خط سيرهم، عقب خروجهما من منزل القتيل، وأيضا فحصت القوات علاقات المجنى عليه.

وبعد مرور 7 أيام من الفحص والتحري، أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، عن تحديد مرتكبى الواقعة.

وتبين أن (زوجة المجنى عليه، نجل المجنى عليه، قاما بالاتفاق مع عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"، سائق "توك توك لتنفيذ الجريمة).

- القتل مقابل 500 ألف جنيه:

وعقب عرض المعلومات التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالجيزة، على النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبطهم وبمواجهتهم، اعترفوا بإرتكابه الواقعة.

وجاء فى محضر الشرطة، أن المتهمان "زوجة المجنى عليه ونجله"، قررا أنه نظرا لسوء معاملة المجنى عليه لهما، وتعديه عليهما بالضرب، وإجباره للمتهم الثانى على العمل للمشاركة فى مصاريف المنزل، عقدا العزم على التخلص منه.

وفى سبيل تنفيذ مخططهما، قاما بالاتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص من المجنى عليه، مقابل تحصله على مبلغ مالى 500 ألف جنيه، فاستعان الأخير بالعامل الثانى، وسائق "التوك توك"، وقام بإعداد قطعتى سلاح نارى (فرد خرطوش - فرد رصاص)، والتوجه لمسكن المجنى عليه بإستخدام مركبة "التوك توك" لإرتكاب الواقعة.

وأرشد أحد المتهمين عن سلاح الجريمة، وتم ضبط (2 فرد محلى "خرطوش- رصاص" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة -فرد خرطوش- 14طلقة مختلفة الأعيرة– 2 هاتف محمول- طقم حلى فضة"، قام بشرائهم من متحصلات الواقعة) وكذا ضبط مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهم الخامس "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

- حبس المتهمين:

عقب تسجيل اعترافات المتهمين، أمر اللواء طارق مرزوق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.