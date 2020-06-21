"علاقة شاذة وسرقة".. الأمن يكشف تفاصيل جريمة قتل محاسب بالطالبية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز قتل "محاسب" بـ8 طعنات داخل شقته بمنطقة الطالبية، توصلت التحريات والتحقيقات، إلى أن الجريمة بدافع السرقة، وتبين من خلال التحري والفحص التي جرى بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين يتراوح أعمارهم ما بين 20 لـ 23 سنة، وأنهم على علاقة صداقة بالمجني عليه 52 سنة، وكانوا يترددون عليه لإقامة علاقة "شاذة" معه، وزين لهم الشيطان قتله وسرقته.

وأضافت التحريات التي قادها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طارق حمزة رئيس القطاع، والمقدم مصطفى كمال وكيل مباحث الفرقة، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، والمقدم خالد يسري نائب مأمور القسم، أن المتهمين توجه إلى منزل المجنى عليه، وأثناء وجودهم قاموا بشل حركته وقتله طعنا وسرقة مبلغ مالي 19 ألف جنيه، وفروا هاربين، وتبين أنه عقب تلقي البلاغ، تم فحص الكاميرات ومسرح الجريمة، وعلاقة المجني عليه والمترددين عليه، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وألقي القبض عليهم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.