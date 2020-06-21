"طلقة في الرأس".. الغموض يسيطر على جريمة قتل شاب أمام أسرته بالوراق

"طلقة فى الرأس".. هكذا سجلت معاينة النيابة والمباحث عقب وصولهم إلى مسرح جريمة قتل "شاب" فى العقد الرابع من عمره أمام أطفاله وزوجته داخل شقته السكنية بمنطقة الوراق.

وكشفت المعاينة والتحريات ومناظرة الجثة، عن أن الطلقة أحدثت فتحة دخول وخروج، نتيجة قرب المسافة التى أطلق منها الجاني الرصاص تجاه الضحية.

وقررت النيابة تحريز فارغ الطلقة، والكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وعرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت فى استجواب الزوجة وابناء الضحية للوقوف على ملابسات الجريمة.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لكشف غموض الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات أن شابين مسلحين دخلا منزل شاب في المنطقة بطريقة مشروعة، واقتحما غرفة النوم وقتلوه برصاصة في رأسه أمام زوجته وأولاده، وأضافت التحريات أن المتهمين فروا هاربين، وعقب ذلك أبلغت الزوجة عن تفاصيل الجريمة.

وتواصل الواقعة فى علاقة المجني عليه التجارية، والكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، للوصول إلى مرتكبي الواقعة، واستعانت برسام جنائي، وقال ابن الضحية أوصاف المتهمين اللذين شاهدهما أثناء قتل والده، ولا تزال القوات تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالواقعة، وشكل فريقًا من البحث الجنائي لفحص ملابسات الحادث، والقبض على منفذي الجريمة.