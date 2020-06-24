التجمع: لا مانع من خوض الانتخابات في تحالف يضم كل القوى الوطنية

أكد النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب شارك في لقاءات الأحزاب للتشاور حول القضايا الوطنية وبحث إمكانية تشكيل تخالف وطني لخوض الانتخابات البرلمانية.

ويقود حزب مستقبل وطن حاليا تشاورات من خلال لقاءات متتابعة مع الأحزاب بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية لبحث إعداد قائمة انتخابية موحدة استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وقال عبدالعال لـ"الوطن"، إن الحزب استجاب لدعوة مستقبل وطن لهذا اللقاء لإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الحزبية، ولا يوجد لدينا مانع في الدخول في تحالف انتخابي وطني.

وشدد عبدالعال أن شرط الحزب للدخول في تحالف انتخابي مع مستقبل وطن ومجموعة من الأحزاب الأخرى هو أن تضم القائمة الانتخابية غالبية القوى الوطنية دون إقصاء لأحد من أجل منح الفرصة لمشاركة الجميع وإعلاء المصلحة الوطنية.

ونص قانون مجلس النواب على إجراء الانتخابات المقرر لها دستوريا في نوفمبر المقبل، بنسبة 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% بالنظام الفردي.