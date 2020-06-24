أزهق روحها وعاشرها "بالاتفاق مع الزوج".. القصة الكاملة لجريمة الدقهلية

بعد مرور 6 أيام على واقعة العثور على جثة طالبة جامعية، داخل مسكنها "شقة الزوجية" بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تكشف لرجال المباحث مكيدة شيطانية لا يقوى عقل على استيعابها.

جهات التحقيقات توصلت إلى خيوط ومعلومات من خلال فحص الكاميرات وأقوال الشهود، وكانت المفاجأة أن زوج الضحية حرض شاب يعمل لديه على قتل زوجته والاعتداء عليها جنسيا، ليدعي أنه هو من قتلها جزاء لخيانتها، وبعدها يتمكن من الزواج من أخرى، ولكن جاء القدر ليفسد مخططه ويفتضح أمره.

تفاصيل مأساوية ومرعبة شهدتها قريت ميت عنتر في الدقهلية، كشفت عنها التحريات والتحقيقات خلال السطور التالية..

بلاغ لمركز طلخا.. "زوجتي قتلت"

صباح يوم الأربعاء الماضي، تلقى مركز شرطة طلخا بلاغا من صاحب محل ملابس يفيد بقتل زوجته داخل مسكنه بقرية ميت عنتر.

وبمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد مصطفى كمال رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لطالبة تدعى "إيمان"، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، ملقاة في صالة الشقة ويبدو عليها آثار خنق حول الرقبة.

كما تبين أيضا وجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أن الضحية حاولت الدفاع عن نفسها، وعُثر على آثار تعدي جنسي على جثة المجنى عليها.

بينما كانت القوات تواصل فحص مسرح الجريمة – حضر فريق من النيابة العامة – وبدأ في إجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة.

ناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، مطالبة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

أول خيط في القضية.. الزوج يريد الارتباط بأخرى

بينما كانت النيابة تواصل معاينة مسرح الجريمة- ناقش فريق المباحث الذي يترأسه العقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد السادات رئيس المباحث، الزوج الذي أقر في بداية الأمر أنه عقب عودته من عمله فوجئ بالعثور على جثة زوجته.

سجلت القوات ما جاء على لسان الزوج، وبدأت في فحص ومناقشة أسرة الضحية ومعرفة عما إذا كان هناك خلافات بين الزوجين، وتبين أن الزوج كان يرغب في الزواج من أخرى، وهنا قرر رجال الأمن وضعه في دائرة الاشتباه.

الكاميرات تكشف مفاجأة.. شاب يرتدي نقابا دخل شقة الزوجية

استمر فريق البحث في فحص خط سير الزوج، وتبين أنه كان موجود في محل ملكه وقت ارتكاب الجريمة، بينما رصدت الكاميرات شخصا كان يرتدي نقابا، صعد إلى مسكن القتيلة وطرق الباب، وعندما فتحت فوجئت بدخوله الشقة بالقوة، ثم خرج بعد فترة.

اتفق مع عامل لديه على قتل زوجته واغتصابها

جرى تحديد مواصفات المشبته به، وتبين أنه عامل في محل ملابس يمتلكه الزوج ويدعى "أحمد"، 33 سنة، وأنه مرتكب الواقعة بالاتفاق مع الزوج مقابل الحصول على مبلغ مالي.

جرى عرض ما توصلت إلى التحريات على النيابة العامة، التي أمرت بإلقاء القبض على الزوج والعامل.

وجاء في محضر الشرطة أن الزوج ويدعى "حسين.ا"،24 عاما، صاحب محل ملابس، اعترف باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته لرغبته الزواج بأخرى ورفض أسرته، وفي سبيل ذلك اتفق مع العامل على الذهاب إلى مسكن الزوجية وارتداء النقاب بدعوى طلب مساعدة مالية من المجني عليها، وبعدها يقتحم الشقة وينهي حياة المجني عليها ويتعدي عليها جنسيا.

وبمواجهته المتهم منفذ الجريمة، اعترف بارتكاب الواقعة ومعاشرة الضحية بعدما أنهى حياتها خنقا، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ باقي مخططه بإبلاغ المتهم الثاني لتنفيذ خطة التشهير بالقتيلة والادعاء بقتلها جزاءً لخيانتها، خوفا من حبسه، واتفق مع الزوج بأن يذهب الأخير إلى منزله ويبلغ الشرطة بعثوره على جثتها.

حبس المتهمين

عقب تسجيل الاعترافات، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأجرت معاينة تصويرية للواقعة، وقررت حبس المتهمين.