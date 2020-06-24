جهاز تنمية المشروعات: نعمل على توفير فرص عمل للعائدين مؤخرا من ليبيا

أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه يسعى جاهدًا لتفعيل دور الجهاز في التعامل مع العمالة العائدة من الخارج، وذلك بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فسيتم العمل في هذا الملف بالتنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسيتم تفعيل هذا الدور من خلال اتجاهات متعددة.

وأضاف "عبد الملك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، ويُعرض على شاشة "extra news"، أنه تم التعامل مع العمالة العائدة مؤخرًا من ليبيا عقب فقدهم وظائفهم وتعرضهم لظروف في غاية الصعوبة، فتم الاطلاع على خبراتهم، من أجل توفير فرص عمل بناءًا على ذلك، مؤكدًا أن أغلب العائدين لديهم خبرات عديدة في مجال المقاولات، وسيتم العمل على تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الجهاز سيقوم بتوفير التمويل اللازم لاستخراج التراخيص والمستندات الخاصة لمشروعات هؤلاء العائدين، فضلًا عن قيام الجهاز بالعمل مع العمالة العائدة من الخارج بشكل عام وسيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على استيعاب هذه العمالة عن طريق البحث في إمكانية تمويلهم في إقامة مشروعات جديدة، أو مشاركتهم مع أصحاب المشروعات القائمة بشكل فعلي.