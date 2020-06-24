الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساسولو اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين انتر ميلان وساسولو، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإيطالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة إنتر ميلان و ساسولو، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة إنتر ميلان وساسولو

تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو في تمام 19:30 مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو الحالي بتوقيت القاهرة، 20:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساسولو

ومن المقرر أن تذاع مباراة انتر ميلان ضد ساسولو، عبر قنوات beIN Sports FR HD 1، Sport TV 4 Potugal.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يدخل إنتر ميلان المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.