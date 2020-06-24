يسرا لـ"الوطن": سعيدة بنجاح خيانة عهد ولا أعلم موعد عرض "صاحب المقام"

أعربت النجمة يسرا عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل خيانة عهد، مشيرة أنها سعيدة بردود الفعل وبفريق العمل المشارك معها في العمل.

وعن موعد عرض فيلم "صاحب المقام" بعد الانتهاء من تصويره، قالت الفنانة لـ "الوطن"، إنها لم تعرف موعد العرض حتى الآن، مشيرة إلى أن تحديد موعد عرض الفيلم يرجع إلى الشركة المنتجة.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبدالمغنى وانجى المقدم، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.