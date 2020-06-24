صور.. الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ52 لعودة رفات "مارمرقس الرسول" لمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ52، لعودة رفات القديس مارمرقس، مؤسس الكنيسة إلى مصر، في عام 1968م وفي عهد البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة.

وبحسب المركز الإعلامي للكنيسة، فإن البابا كيرلس انتدب وفدًا رسميًا للسفر إلى روما لتسلُم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، بابا الفاتيكان وقتها، وعاد الوفد البابوي السكندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية يحملون الرفات المقدس في موكب رسمي، وكان البابا كيرلس في انتظار وصول الرفات وكان يصحبه مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وعدد كبير من المطارنة والأساقفة الأقباط والأجانب ورؤساء الطوائف والأديان مصريين وأجانب وألوف من أفراد الشعب يرتلون وينشدون الأناشيد الدينية.

وقالت الكنيسة، إنه عندما هبطت الطائرة صعد البابا إلى سلم الطائرة وتسلم من يد رئيس الوفد الصندوق الثمين الذي يحمل رفات مارمرقس الرسول وفي هذه اللحظة رأى الكثيرون حمامات بيضاء حلقت فوق الطائرة، ونزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات على كتفه بين ترتيل الشمامسة، حتى أن رئيس البعثة البابوية الرومانية قال "إن ما رآه فاق كل تقديره فما كان يتوقع بتاتًا أن يكون استقبال رفات مارمرقس بهذه الحماسة الروحية البالغة".

وأشارت الكنيسة القبطية، إلى أن البابا كيرلس عاد ومعه صندوق الرفات إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى القديمة بالأزبكية ووضع الصندوق على المذبح الكبير المدشن باسم مار مرقس وظل الصندوق هناك إلى اليوم الثالث لوصوله.