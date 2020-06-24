غرق طفلتين في نهر النيل بسوهاج

لقي طفلتان مصرعهما غرقًا في نهر النيل بنجع المراغنة بمركز دار السلام بسوهاج، وانتُشلت الجثتان بمعرفة الأهالي، ونُقلتا لمستشفى دارالسلام المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود بلاغ بغرق طفين في نهر النيل بنجع المراغنة.

وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة أنه أثناء لهو الطفلتين فرحة عبدالله جابر محمود، وفرحة محمود عبدالرحيم، وعمر كل منهما 10 سنوات، أمام منزلهما انزلقت أقدامهما وسقطا داخل النهر.

تم انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.