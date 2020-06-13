غرق موظف في نهر النيل بسوهاج

لقي موظف مصرعه غرقا إثر سقوطه في نهر النيل أسفل كوبري أخميم بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سوهاج العام.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد ورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل أسفل كوبري أخميم.

انتقل مامور مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين غرق "محمد.ح.أ"، 29 عاما، موظف ويقيم بناحية الحواويش دائرة مركز أخميم، وجرى انتشال الجثة.

بسؤال والده "حمدي.ا.م"، 55 عاما، موظف، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس نجله على حافة النهر انزلقت قدمه وسقط به ما أدى لغرقه ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.