توصيل المرافق لـ90% من المنطقة الصناعية بالبغدادي بالأقصر

قال اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إنه يجرى التجهيز لافتتاح أول مجمع صناعي بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة البياضية، أنه يقود جولات متكررة لتفقد الأعمال الجاري إنشائها فى المنطقة الصناعية، حيث قام بالمرور على أعمال الرصف وأعمال التبطين للتربة، وتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي، ووجه بضرورة التزام العمالة باتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، ووجه أيضاً بسرعة إنهاء الأعمال على أرض الواقع.

وأشار "صحصاح" إلى الانتهاء من ترفيق أكثر من 90% من المنطقة الصناعية بالبغدادي المقامة على مساحة 311 فدانًا، كما تم تسليم أكثر من 100 مستثمر قطع أراضٍ بالمنطقة، فضلًا عن إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية فى مختلف المحافظات.