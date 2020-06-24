صور.. رحلة بحرية وشاليه خاص.. تفاصيل شهر عسل مصطفى محمد بالغردقة

يقضي مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، إجازة شهر العسل في شاليه خاص بأحد الفنادق السياحية الشهيرة، شمال مدينة الغردقة.

وحرص عدد من نزلاء الفندق والعاملين به على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب، والذين وصفوه بـ"الهادئ" على عكس ما يظهر به أثناء مبارياته فى ملاعب كرة القدم مع ناديه الزمالك أو المنتخب المصري، ووصفه العاملون بالفندق بأنه "ابن بلد" في تعاملاته معهم، وأنهم لم يشعروا بوجوده في إشارة إلى هدوئه.

وأوضح محمد السباعي مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الاعب وصل منذ أمس لقضاء إجازة شهر العسل لمدة أربعة أيام، لافتًا إلى أن كثيرًا من النزلاء والعاملين بالفندق حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع النجم الدولي.

وكشف سامح جمعة ورضا الدخاخني نائبا رئيس مجلس إدارة الفندق، أن إدارة الفندق خصصت للاعب شاليهًا خاصًا داخل الفندق، لقضاء إجازة شهر العسل على البحر مباشرة لتوفير الاستجمام والهدوء، تقديرًا لحصوله على بطولة أفريقيا مع المنتخب المصري الأوليمبي، وتمثيله مصر في الأولمبياد القادمة.

وكشف مصدر أن اللاعب قضى، اليوم الأربعاء، في رحلة بحرية عبر مركب خاص برفقة زوجته في إحدى الجزر البحرية بشواطئ مدينة الغردقة.

واحتفل اللاعب مصطفى محمد بزفافه منذ أسبوعين بمدينة القاهرة، بحضور الأسرة وبعض المقربين منه.