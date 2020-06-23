مرعي والطويل يتفقدان مستشفيات الغردقة للوقوف على حالات الإصابة بكورونا

أجرى اليوم الثلاثاء اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية بمستشفيات الغردقة يرافقه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، شملت مستشفي الغردقة العام ومستشفي الحميات، للوقوف علي حالات الاصابة بمرضي فيروس كورونا المستجد والوقوف علي مدي جاهزية واستعداد المستشفي للتعامل الفوري مع تلك الحالات.

جاءت الجولة التفقدية للمستشفى فى إطار المرور المستمر علي المنظومة الصحية وللاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد و الوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة أن المستشفي العام ومستشفي الحميات بالغردقة جاهزة ومستعدة لاستقبال جميع حالات المصابة بفيروس كورونا ؛ مضيفا ان المستشفي متوافر بها كافة المستلزمات الطبية من البدلة الوقاية والكمامات والجونتي الطبي تكفي لمدة ٦ أشهر قادمة.

وتفقد السكرتير العام أقسام المستشفى وغرف العزل، وغرف الاشعة العادية والمقطعية، ومعمل للتحاليل والصيدلية ومخازن المستلزمات الطبية المستخدمة في التعامل مع حالات الإصابة ، كما إطمان السكرتير العام المساعد على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة .

وفي نهاية الجولة استمع السكرتير العام الي طلبات الاطباء وأطقم التمريض الذين ابدوأ اهتماهم بالمرور المستمر من قبل المحافظة والمسؤلين على المستشفى.