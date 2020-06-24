أحزاب يمنية تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

أدانت أحزاب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية، اليوم الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

واعتبر التحالف الوطني المؤيد للشرعية اليمينة - في بيان أوردته قتاة العربية "الحدث" الإخبارية - هذه الهجمات الإرهابية، التي تزامنت مع تصاعد في هجمات هذه الميليشيات على المدنيين في مدن يمنية عدة خلال الآونة الأخيرة، بمثابة "تحدٍ واضح للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام" ، مؤكدا أن ما قامت به ميليشيات الحوثي من استهدافات إرهابية يعد "جرائم حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

فيما عبر البيان عن التضامن مع المملكة ضد هذا العدوان الهمجي، معتبرا أن هذا الهجوم الإرهابي "يأتي رداً على جهود المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد القوى المناهضة للميليشيات الانقلابية المدعومة من طهران".

وأضاف: "كما أن هذه الهجمات وإشعالها للحرب في أكثر من جبهة والاعتداءات التي تطال المدنيين ليست سوى تأكيد من قبل ميليشيات الحوثي على موقفها الرافض لكل جهود إحلال السلام وإصرارها على انتهاج الحرب كوسيلة وحيدة لفرض خياراتها على الشعب اليمني".

واعتبرت أحزاب التحالف الوطني، أن تكرار هذه الانتهاكات التي تهدد حياة الآمنين في اليمن وفي المملكة وبشكل سافر، "دليل إضافي على استمرار تدفق الأسلحة من إيران".

وقالت إن ذلك "ما كان له أن يستمر لولا تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الجرائم، وعدم امتثال نظام إيران للفقرة 14 من القرار الأممي 2216" .

كما عبر التحالف الوطني، عن تقديره لسعي المملكة الدؤوب من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، الذي اعتبرته "مدخلاً أساسياً لتوحيد الصفوف ورأب الصدع من أجل توجيه البوصلة إلى معركة تحرير اليمن واستعادة الدولة".وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية، مبينا أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض.