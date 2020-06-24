المطار يستقبل 660 مصريا قادمين من السعودية على متن 3 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم حوالي 660 مصريا من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر بالمطار، وصلت رحلتان تابعتان للخطوط الجوية السعودية عليهم 460 مصريا من العالقين بالرياض وجدة، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة، تقل على متنها 200 مصري، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة لجميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحه.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.