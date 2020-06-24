الساعة بـ 3 آلاف جنيه.. ضبط شبكة "كوكي" لممارسة الدعارة في وسط البلد

قررت نيابة قصر النيل حبس 3 فتيات ضمن شبكة "كوكي" لممارسة الدعارة واصطياد الزبائن من الأثرياء العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة، نظير تسهيل الدعارة داخل فنادق وسط البلد.

كانت وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام "سماح.إ"، 27 عاما وشهرتها "كوكي"، بإدارة صفحة على "فيس بوك" لاستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

عقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من "شيماء.س"، 29 عاما، شهرتها شوشو، و"منى.ق" 26 عاما، شهرتها سارة، أثناء وجودهن في فندق شهير بقصر النيل.

بمواجهة الفتيات اعترفن بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة، وتم تحرير المحضر رقم 3313 جنح قصر النيل.