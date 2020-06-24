Spotify تفتتح موسم الموسيقى بـ"ذكرياتك من الصيف الماضي"

أعلنت منصة Spotify افتتاح موسم الموسيقى هذا الصيف، من خلال إطلاق مبادرة "ذكرياتك من الصيف الماضي"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم قائمة أغان مخصّصة للمتسخدمين، ليسترجعوا أغنياتهم المفضلة من الصيف الماضي.

و"ذكرياتك من الصيف الماضي" متاحة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وللمستمعين بشكل مجاني، أو للمشتركين بخدمة الـPremium عبر أنظمة تشغيل iOS وأندرويد.

ويحتاج المستمعون كي يتأهّلوا للاستمتاع بـ"ذكرياتك من الصيف الماضي" إلى أن يكونوا قد استمعوا إلى الأغاني الصيفية في السنوات السابقة، أي يجب أن يكونوا استمعوا إلى مجموعة من الأغاني خلال صيف 2019، أو في فصل من فصول الصيف منذ عام 2016 وحتى الآن.

وعن التوقعات لأغاني الصيف في مصر، التي حققت نجاحا، تبرز أغنية "المليونير" لفرقة المدفعجية، والتي كانت من الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضاني "100 وش"، إلى جانب "اللحظة الحلوة" للفنان تامر حسني، و"سجارة" للفنان عفروتو، إضافة إلى "شيراتون"، وهي أحدث أغنية لمروان موسى.