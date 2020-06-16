رغم كورونا.. مطربون طرحوا أغاني "سنجل" من أجل الجمهور

في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتوقف جميع الحفلات والأنشطة الفنية، اختار عدد كبير من المطربين، تسلية الجمهور في المنازل، بإطلاق أغاني "سنجل"، عبر قنواتهم الخاصة بـ"يوتيوب".

طرحت الفنانة لطيفة، كليب "للشمس"، كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي.

وبعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، عاد المطرب فضل شاكر وطرح مؤخرًا كليب"غيب "، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة، وتصدر التريند في لبنان.

المطربة إليسا طرحت مؤخرًا أغنية "قهوة الماضي"، وأعلنت منذ أيام، أنها قررت طرح ألبومها الجديد، رغم الظروف التي يمر بها العالم.

الفنان محمد رمضان، طرح مؤخرًا كليب "فيروس كورونا"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر قناته على يوتيوب.

كما طرحت المطربة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "جيتنى مكسور" باللهجة الخليجية، من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.