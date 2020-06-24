بالفيديو.. لقاء مع سناء السيد بعد اختيارها من جامعة هوبكنز من أهم الشخصيات النسائية

اختارت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الشهيرة، الدكتورة سناء السيد، نائب مركز الحفريات بجامعة المنصورة، ضمن أهم الشخصيات النسائية في العالم في مجال الحفريات.

وسردت جامعة هوبكنز، قصص نجاح هذه الشخصيات في كتاب يحكي تجاربهم العلمية والبحثية وتحدياتهم في علم الحفريات الفقارية، كما وضعت صورة "سناء" وهي تنقب في صحراء الفيوم ضمن صور غلاف الكتاب الذي أصدرته الجامعة.

التقت "الوطن" الدكتورة سناء السيد، وروت تفاصيل اختبارها وكيف تم سرد قصة بحثها العلمي لتكون الوحيدة في مصر والشرق الأوسط الممثلة في الكتاب، واختاروا صورتها على غلاف الكتاب.

وذكرت أنها مثلت جامعة المنصورة وشاركت فى العديد من المحافل الدولية فى علم الحفريات وشاركت بالعديد من الأوراق البحثية الهامة فى علم الحفريات.