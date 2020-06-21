جامعة المنصورة: اختيار الدكتورة سناء السيد ضمن أهم الشخصيات النسائية في العالم

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأحد، عن اختيار الدكتورة سناء السيد، بمركز الحفريات بجامعة المنصورة، ضمن أهم الشخصيات النسائية في العالم.

وأكد بيان للجامعة، أن الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، اختيرت من ضمن أهم الشخصيات النسائية في العالم وتم سرد قصص نجاح هذه الشخصيات في كتاب يحكي تجاربهم العلمية والبحثية وتحدياتهم في علم الحفريات الفقارية، كما وضعت صورتها وهي تنقب في صحراء الفيوم ضمن صور غلاف الكتاب والذي تم إصداره من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الشهيرة.

وأشار البيان إلى أن الدكتورة سناء السيد، مثلت جامعة المنصورة وشاركت في العديد من المحافل الدولية لعلم الحفريات وشاركت بالعديد من الأوراق البحثية الهامة في نفس المجال.