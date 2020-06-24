عزل قرية كاملة في مدينة إزمير التركية بسبب تفشي فيروس كورونا

في نطاق التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا في تركيا، فقد تم فرض العزل الصحي علي قرية كونر التابعة لمنطقة مندريس بإزمير. وتعد هذه المرة الأولى التي تم اتخاذ مثل هذا القرار فيها بعزل حي وقرية في إزمير ويذكر أن القرار تم اتخاذه مباشرة من قبل وزارة الصحة.

ويذكر أن القرار تم اتخاذه نتيجة للتغيير الملحوظ في زيادة مستوى الحالات وسرعة تفشي كورونا في القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2600 نسمة، وذلك بعد اكتشاف 50 حالة إصابة بكورونا في القرية وتم نقلهم إلى المستشفى مع منع القادمين من خارج القرية دخولها، كما تم منع بيع وشراء الحيوانات بالقرية.