بدء الدراسة بـ"حاسبات مطروح" العام المقبل

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ،اليوم، انضمام مطروح لاتحاد الجامعات العربية، وبدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة بداية من العام الجامعي المقبل 2020/2021.

وناقش مجلس جامعة مطروح ،اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عددا من الملفات ذات الأولوية، وطرق تطبيق آليات قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة أمس الثلاثاء، بشأن امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني، وبدء أعمال الامتحانات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، عمداء الكليات باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه "بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة، التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل موعد انعقاد الامتحانات، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء جميع الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني".