البرلمان العربي يؤكد حق مصر في الدفاع عن حدودها

أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من المليشيات الإرهابية والمرتزقة، باعتبار أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مثمناً الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، والتي لقيت تأييدا ودعماً إقليمياً ودولياً، خاصةً إعلان القاهرة الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.