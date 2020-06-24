الزوج الندل معروف بسوء سمعته.. خال الضحية إيمان: إخوتها يائسون

"زوج يؤجر شخصا يغتصب زوجته.. ثم يقتلها".. ملخص لجريمة بشعة وقعت في محافظة الدقهلية بقرية ميت عنتر، والتي راحت ضحيتها "إيمان ع.ح" امرأة في ريعان شبابها، لها طفل رضيع وتدرس بكلية العلوم.

يقول محمد الحارون خال الضحية والذي يسكن بنفس القرية، إنه كان يجلس في محل البقالة الذي يملكه، وجد ابن عمته يجري إليه قائلا "الحق بنت اختك اتقتلت" وكان وقع الصدمة شديدا "مكنتش مستوعب".

ويتابع خال الضحية، الذي ترك كل شيء وجرى على منزل ابنة اخته "رحنا على البيت لاقينا المباحث والشرطة على الباب محدش عرف يطلع"، لكنه عرف تفاصيل الجريمة تدريجيا "في شرع مين دا" يعلق الخال الذي لم يصدق ما وصل إليه الوضع.

"بنتنا شريفة ودافعت عن شرفها لآخر نفس في عمرها"، يقول الخال الذي تحدث بحالة من الرفض لكل الأحداث عن تفاصيل الواقعة "الموضوع صعب، إزاي زوج يتفق يجب لزوجته رجل يغتصبها ويصورها أكنها بتخونه عشان يتخلص منها وياخد الولد أو ميبقاش لها حقوق"، متابعا "ما يروح يتجوز ولا يعمل اللي يعمله بس ليه كدا".

4 بنات وشاب ووالدان، وورائهما عائلة كاملة، في حالة من الصدمة، الأم تتألم "أمها بتموت مليون مرة والبلد بحالها واقفة"، أما أخوتها الأربعة البنات ففي حالة من عدم الأمان واليأس من الحياة بعدما شاهدوا ما حدث لأختهن من الرجل الذي آمنت على حياتها وشرفها معه، الأخ يبحث عن حق اخته المقتولة.

يتابع الحارون، الذي لا يجد منطقا واحد للمتهم لما فعله، أنه لا يريد سوى حق ابنة اخته، وكما هم راضون بقضاء الله وقدره هم أيضا ينتظرون قضاء مصر العادل حتى لا يضيع حق ابنتهم.

ويتحدث الخال عن ابنه اخته الخجولة قائلا: "في الشارع كان ممكن متشوفنيش من كسوفها والكل عارفها بأدبها احترامها وسلوكها وتربيتها الحسنة وحفظها القرآن والتزامها.. مبتسبش ركعة" متابعا كانت متفوقة ودخلت كلية العلوم وكانت تدرس وتهتم بأسرتها لكنه لم يكن أمينا ولا لديه شرف.

أما المتهم الرئيسي والقاتل فهو معرف في القرية، يقول الحارون، "المتهم معروف وسيئ السمعة وله العديد من السوابق في السرقة وتعاطي المخدرات والبلطجة".