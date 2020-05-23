سلبية تحاليل 6 عاملين مع محافظ الدقهلية.. وسائقه: كورونا مش جريمة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن سلبية تحاليل فيروس كورونا المستجد لأطقم العمل بمقر إقامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من السائقين والعاملين باستراحة المحافظ.

وأكد مكي، في بيان له، حرص المحافظ بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا على سحب مسحات للسائقين والعاملين بالاستراحة للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

ومن جانبه أكد المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات بمحافظة الدقهلية حرص المحافظ على سحب مسحات لكل من خالطه تزامنا مع إصابته بفيروس كورونا، حيث جرى سحب مسحات من 4 سائقين وموظف وطباخ، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتي جاءت سلبية.

وقال مدير المركبات، إن جميع السائقين يتسابقون فيما بينهم للبقاء مع المحافظ لتلبية احتياجاته، والوقوف على توفير كافة المطالب لحين إتمام شفائه.

وقال "وحيد و" أحد سائقي محافظ الدقهلية، إنه وزملاءه لم يعترضوا أبدا على تقديم واجب العمل مع المحافظ، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليست عارا ولا جريمة.

يذكر أن محافظ الدقهلية وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، والتزما الحجر المنزلي باستراحة المحافظة.