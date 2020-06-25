"الأعلى للثقافة" يستضيف الكاتب الكويتي طلال الرميضي "أونلاين" اليوم

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، الكاتب والأديب الكويتي طلال الرميضي، ليقدم قراءة في كتابه "أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن 1850- 1950"، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وضمن سلسلة برنامج "اقرأ معانا"، الذي ينظمه المجلس بأمانة الدكتور هشام عزمي.

"اقرأ معانا" تتضمن قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيس بوك ويوتيوب"، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.

"أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن 185- 1950"، صادر في عام 2001، عن دار الكتاب الحديث في الكويت يحتوي على حوالي 240 صفحة وبعض الصور التراثية وهو من الحجم المتوسط، وقد وضع مقدمته أستاذ التاريخ في جامعة الكويت وعضو مجلس الأمة الكويتي والوزير السابق الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج.

وهو كتاب توثيقي عن تاريخ القبائل في مائة سنة (1850- 1950)، يرصد تاريخ قبيلة "العوزام" العربية وسيرة أنبائها ونشاطاتهم، كما يحلل المؤلف الأحوال المالية لبعض أعلام القبيلة، ويكشف للقراء أثريائها ويضع امام القاريء معلومات لأول مرة عن هذه الفترة.