جوتيريش يدعو إسرائيل إلى التخلي عن مخططات الضم

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إسرائيل إلى التخلي عن مخططات ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذا التحرك يهدد مستقبل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية عن جوتيريش قوله في كلمة بمجلس الأمن الدولي إنه "إذا تم تنفيذ الضم فسوف يمثل ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويلحق ضررا شديدا بمستقبل حل الدولتين ويقضي على إمكانية استئناف المفاوضات".

وأكد جوتيريش، أنه يدعو حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن مخططات الضم ويدعو كذلك اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع الفوري بدور الوسيط من أجل إيجاد إطار عمل متفق عليه من كل الأطراف من أجل إعادة الانخراط مرة أخرى دون شروط مسبقة للوصول إلى حل لهذه المشكلة.

وتخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لبدء مناقشات في أول يوليو لضم الضفة الغربية المحتلة والأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون من أجل إقامة دولتهم عليها.

ويعارض الفلسطينيون والعرب ومعظم دول العالم المُخططات الإسرائيلية، فيما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلية المشروع الأمريكي لتسوية الصراع الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير الماضي والتي بموجبها ستعترف واشنطن بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية.

وبدأ مساعدون بارزون لترامب مفاوضات أمس الثلاثاء بشأن إمكانية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للشروع فعليا في تنفيذ خطط الضم.