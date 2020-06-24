الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في علاقته مع تركيا

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها في 13 من يوليو المقبل، لا سيما بعدما تبنى الاتحاد ما خلص إليه مؤتمر برلين ودعوته إلى تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات، وانقلبت أنقرة لاحقا على تعهداتها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن لدى أوروبا وسائل دفاع عن مصالحها ضد تركيا، داعيا الاتحاد الأوروبي لفتح نقاش معمق حول مستقبل علاقاته مع تركيا.

وكان نائب رئيس البرلمان الفرنسي صرح لقناة "العربية"، في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون.

وقال البرلماني الفرنسي إن "مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا لتعهداتها في برلين". وتبنى مؤتمر برلين تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات.

وأكد البرلماني الفرنسي، أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة".

وشدد نائب رئيس البرلمان الفرنسي، على أن "مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا".