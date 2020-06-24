سيناتور أمريكي يدعو لفرض عقوبات على تركيا لتحركات في شرق المتوسط

ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أنّ السيناتور الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز، دعا لفرض عقوبات على تركيا، بسبب ما وصفه بالعدوان المتصاعد لأنقرة في شرق البحر المتوسط "بطريقة تهدد المصالح الأمريكية".

وأرسل مينينديز يوم الاثنين رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يقول فيها إنّ تركيا قد قطعت شوطا كبيرا من خلال الحفر قبالة جزيرة قبرص المقسمة وتهدد الاستقرار الإقليمي عبر تصعيد عدوانها ضد اليونان وقبرص.

خلال العام الماضي، اشتدت التوترات بين تركيا وقبرص بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. أرسلت تركيا سفينتي حفر إلى سواحل قبرص بعد أن بدأ عضو الاتحاد الأوروبي عمليات استكشاف خاصة به.

وردت نيقوسيا بطلب الدعم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ضد ما يسميه الأنشطة التركية غير القانونية، والتي دفعت الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة.

نورديك مونيتور: أردوغان تستر على حادث تورط فيه ممول القاعدة في تركيا

أفاد موقع نورديك مونيتور بأنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاول أثناء شغله منصب رئيس الوزراء، التستر على حادث مروري يتعلق بأحد ممولي تنظيم القاعدة.

وكان ممول القاعدة في طريقه للقاء أردوغان لمناقشة سياسات تركيا بشأن سوريا ومصر، أثناء متابعة مخططات الأعمال الفاسدة معه في إساءة استخدام صارخة للسلطة.

وحسب التقرير جرت بعض زيارات ياسين القاضي إلى تركيا، بينما كان لا يزال مدرج كممول للقاعدة في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ومنع القاضي من دخول تركيا بموجب القانون التركي. ومع ذلك، ساعده أردوغان في دخول الأراضي التركية بشكل سري وغير قانوني. وكان يلتقي برئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، ورئيس الوزراء آنذاك أردوغان وابنه بلال، وكذلك شركاء أردوغان التجاريين. خلال إحدى رحلات القاضي السرية إلى تركيا تورط في حادث مروري في إسطنبول.

وقع الحادث التصادم في 16 فبراير 2013 في الثانية صباحا، بين سيارة على الطريق وسيارة أخرى كلفها مكتب أردوغان بنقل القاضي، وهو رجل أعمال من السعودية كان اسمه مدرج في قائمة "الإرهابيين العالميين المعينين خصيصا" من وزارة الخزانة الأمريكية وفي قائمة عقوبات الأمم المتحدة لتنظيم القاعدة.

وأسفرت الحادثة عن اصطدام سيارة القاضي، بقيادة إبراهيم يلدز، ضابط أمن أردوغان البالغ من العمر 31 عاما، بالحاجز المروري وكان القاضي وابن شقيقته أسامة قطب، الذي يتولى شؤون خاله في تركيا، في السيارة أيضا.

أردوغان، الذي يبدو أنّه شعر بالقلق من المشاكل القانونية والعواقب السياسية في حال الكشف عن وجود القاضي في تركيا، أمر أتباعه بمحو جميع آثار القاضي وقطب من التقرير الرسمي عن الحادث.

ووفقا لعشرات التقارير التي قدمتها الشرطة المحلية والأطباء ومكتب المدعي العام بشأن الحادث، لم يشر أحد إلى أسماء القاضي أو قطب، ما يعد انتهاك للقانون التركي.

نائب حزب الشعب الجمهوري: ملاحظات زعيم حزب الحركة القومية بشأن الانتخابات المقبلة تذكرني بالاحتيال

وقال أردوغان توبراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول إن تصريحات زعيم حزب الحركة الوطنية دولت بهجلي بشأن الانتخابات المقبلة أعادت إلى ذهنه ذكريات الاحتيال في الانتخابات، حسبما أفاد موقع دوفار.

ورفض بهجلي في 19 يونيو شائعات امتدت على مدار عدة شهور حول الانتخابات المبكرة، في حين انتقد استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت عن تراجع كبير في حجم الأصوات المؤيدة لـ تحالف الشعب، الذي شكله حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال بهجلي إنّ الحركة القومية ستواصل العمل من أجل الانتخابات التي ستجري في موعدها في عام 2023 دون أخذ عمليات التوقع في الاعتبار ومع سمعة ورغبة تحالف الشعب". قدم بهجلي هذا التصريح مع استخدام المثل التركي الذي يترجم تقريبا على أنه"خداع الشيطان".

وعلق توبراك على تصريحات بهجلي ووصفها بأنّها تشير إلى تزوير في الانتخابات، مضيفا أنّ الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية هما اللذان يجلبان الانتخابات المبكرة إلى جدول الأعمال.

وأضاف توبراك: "هم استراتيجية فارغة"، مشيرا إلى أنّ التصريحات القاسية التي تستهدف شركات الاستطلاع تشير إلى حقيقة أنّ التحالف الحاكم يشعر بالقلق من فقدان الأصوات.

أكشينار تتهم أردوغان بأنّه مسؤول عن أسوأ عقد في الاقتصاد التركي

وقالت زعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشينار، إنّه خلال العقد الماضي شهدت تركيا أسوأ مستوى بطالة في تاريخها بسبب خطأ السياسات المالية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال حديثها في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها في 23 يونيو، قال أكشنار إنّ البطالة بين الشباب في تركيا تبلغ نحو 26%، وأضافت العضوة السابقة في حزب العدالة والتنمية: "عندما انتقلنا إلى النظام الرئاسي في الأول من يوليو 2018، كان هناك 5.6 مليون شخص عاطل عن العمل. في نهاية الأشهر العشرين الأولى من نظام الرئاسة، وصل هذا الرقم إلى 7.9 مليون شخص. هذه زيادة بنسبة 40%".

مقتل جندي تركي وإصابة 2 على حدود إيران

وأفادت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الأربعاء، بأنّ جندي تركي لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا مع إيران بعد إطلاق النار من عبر الحدود.

كان الجنود الأتراك يقومون بدورية في قرية بالقرب من الحدود عندما وقع الحادث.

ويشن الجيش التركي حربا ضد جماعة حزب العمال الكردستاني الكردية في المنطقة على مدى العقود القليلة الماضية. ولا تزال الظروف التي أدت إلى الحادث قيد التحقيق.