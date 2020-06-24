موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أنفيلد" مساء اليوم، مباراة قوية بين فريق ليفربول، صاحب الأرض، ونظيره كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وتقام مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، في التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة وربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس، والسابعة وربع مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس، على قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي، كما يمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports Connect.

ومن المقرر أن يقود مباراة ليفربول وكريستال بالاس، تحكيميًا، الحكم الإنجليزي مارتن أتكينسون، ويساعده ستيوارت بارت وريتشارد ويست، ومايك دين حكمًا رابعًا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل كريستال بالاس، المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ محمد صلاح، المباراة، بعد اكتمال لياقته، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني يورجن كلوب، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، لوفرين، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.

التشكيل المتوقع لفريق كريستال بالاس

ومن المتوقع أن يبدأ روي هودسون مدرب كريستال بالاس، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: فيسينتي جوايتا.

خط الدفاع: باتريك فان آنهولت، سكوت دان، جاري كاهيل، جويل وورد.

خط الوسط: شيخو كوياتي، لوكا ميليفويفيتش، جيمس ماكارثر، ويلفريد زاها.

خط الهجوم: كريستيان بينتيكي، جوردان آيو.