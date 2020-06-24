الشوربجي: سنناقش التغييرات الصحفية عقب حلف اليمين

أكد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد، أن التشكيل الجديد للهيئة سيبدأ من حيث ما انتهت إليه الهيئة السابقة، موجها الشكر للتشكيل السابق على ما بذلوه من مجهود محترم خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشوربجي، أنه سيستكمل ما وقفت عنده الهيئة السابقة وأن كل عضو فى الهيئة سيكون له دور وسيأخذ بالرأي الجماعي، مؤكدا أن هدفهم واحد و هو النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية.

وعن التغييرات الصحفية، قال: "بعد حلف اليمين سنجتمع وربنا يوفقنا في الاختيار".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.